Mehmet Ali Erbil'den haber var Ercan Avşar son halini paylaştı
Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in son halini yakın arkadaşı Ercan Avşar paylaştı ve mesajını iletti.
Geçtiğimiz günlerde kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu ve evine geçti. Son halini ise yakın dostu sanatçı Ercan Avşar paylaştı ve ünlü şovmenin mesajını iletti.
Tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini belirten Erbil "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.
Mehmet Ali Erbil, Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine döndüğünde ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.
Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı:
''Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz.''