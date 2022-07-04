Mehmet Ali Erbil'den bomba evlilik açıklaması! Eski günlerine geri dönüyor!
Dört yıl önce evinin banyosunda ayağı kayarak düşerek kaburga kemiklerini kırmış, ve akciğer zarının yırtılıp iç kanamaya sebep olmasıyla büyük bir hastalık ve tedavi süreci gören Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün Yeniköy'de bir mekanda yanında kim olduğu bilinmeyen kız arkadaşıyla görüntülendi. Evlilik sorularına verdiği yanıtlarla herkesi şok etti. İşte detaylar...
Uzun bir hastalık sürecinden sonra eski yaşantısına geri dönmeye çalışan ve çeşitli konularla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu sefer de geçen akşam gizemli bir güzelle Yeniköy'de bir mekan çıkışında yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Her söylediği çok konuşulan 65 yaşındaki Erbil, bakın bu sefer neler söyledi...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün Yeniköy'de yer alan bir mekanda gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, yeniden evlenebileceğinin sinyallerini verirken, Z kuşağı ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.
Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.