Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber nihayet geldi
Geçen yıl 18 Ekim günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’den nihayet beklenen haber geldi.
Tam 223 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlattı.
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Pazartesi günü son tetkikleri yapılacak olan ünlü şovmen, eğer son dakika değişikliği olmazsa salı günü taburcu edilecek.
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Doktoru Jan Klod Kayuka, her şeyin yolunda gittiğini, Erbil’in iyileşme sürecinin hızlandığını söyledi.
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Erbil’in kızı Yasmin de birkaç gün önce hastanenin bahçesinde babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı, “Babam geliyor, az kaldı” notuyla paylaşmıştı.
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