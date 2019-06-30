Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber nihayet geldi

Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber nihayet geldi

Geçen yıl 18 Ekim günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’den nihayet beklenen haber geldi.

Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber nihayet geldi - Sayfa 1

Tam 223 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, zor günleri atlattı.

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Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber nihayet geldi - Sayfa 2

Pazartesi günü son tetkikleri yapılacak olan ünlü şovmen, eğer son dakika değişikliği olmazsa salı günü taburcu edilecek. 

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Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber nihayet geldi - Sayfa 3

Doktoru Jan Klod Kayuka, her şeyin yolunda gittiğini, Erbil’in iyileşme sürecinin hızlandığını söyledi.

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Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber nihayet geldi - Sayfa 4

Erbil’in kızı Yasmin de birkaç gün önce hastanenin bahçesinde babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı, “Babam geliyor, az kaldı” notuyla paylaşmıştı. 

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