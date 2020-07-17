Mehmet Ali Erbil yeni tedavi için saçını kazıttı kök hücre tedavisine başlıyor
Elleri titrediği videosuyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için saçını kazıttı, görenler tanımakta zorlandı.
Yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, son olarak doktorlarının izniyle hastaneden çıkarak evinden tedavi görmeye başlamıştı. Senelerce Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Erbil, en son ise Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.
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Ünlü komedyenin tekerlekli sandalyedeki haliyle hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görülmüştü. Mehmet Ali Erbil için yeni bir haber geldi.
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Erbil, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kök hücre tedavisine başlıyor. Ünlü şovmen, Maslak'taki özel hastanede 40 gün boyunca steril bir ortamda izole edilecek.
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Mehmet Ali Erbil, bu tedavi için saçlarını kazıttı ve Snob Magazin'in paylaştığı fotoğraf görenleri şaşırttı.
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