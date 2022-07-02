Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi 16 oldu! Son hali babasının kopyası

5. evliliğini 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile yapan Mehmet Ali Erbil 2011 yılına Tuğba Coşkun'dan ayrılmıştı. Bu evlilikten bir oğlu olan Erbil'in oğlu Ali Sadi geçtiğimiz gün 16 yaşına girdi.