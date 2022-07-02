Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi 16 oldu! Son hali babasının kopyası
Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile 6 yıllık evliliğinden olan oğlu Ali Sadi Erbil geçtiğimiz gün 16 yaşına girdi. Ali Sadi Erbil babasına benzerliği ile dikkat çekti.
5. evliliğini 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile yapan Mehmet Ali Erbil 2011 yılına Tuğba Coşkun'dan ayrılmıştı. Bu evlilikten bir oğlu olan Erbil'in oğlu Ali Sadi geçtiğimiz gün 16 yaşına girdi.
Ünlü sunucunun oğlu dün gece Beyoğlu'nda bulunan Zebra Lounge Port adlı mekanda ailesi ile birlikte doğum gününü kutladı.
16 yaşına basan Ali Sadi, ailesinin doğum günü hediyesi olarak ne aldığı sorularına yanıt vermedi.
Mehmet Ali Erbil ise muhabirlere “Oğlum 16 yaşına bastı. Bugünleri de gördüm. Allah sağlık, sıhhat nasip etsin daha çok doğum gününü görelim” dedi.