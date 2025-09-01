Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin balayı planı ortaya çıktı!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti geçtiğimiz günlerde sade bir nikah töreni ile evlenmişti. Nikahın ardından merak edilen balayı konusu netleşti. Çiftin balayı için nereyi tercih ettiği ortaya çıktı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın uzun süredir devam eden fırtınalı ilişkileri vardı. Çift, bir dargın bir barışık devam ettirdikleri ilişkilerinde evliliğe karar verdi. Geçtiğimiz günlerde ise sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Nikahın ardından, balayı tercihleri merak konusu oldu.
Mehmet Ali Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Gülseren Ceylan'la 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikah masasına oturdu. 6. kez evlenen Erbil'in nikah törenine sadece yakın çevresi katıldı.
Ünlü şovmen, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.
Nikah şahidi olarak yazdırdığı Serdar Ortaç'ın düğüne katılmadığını söyleyerek sert bir tepki göstermişti. "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" sözleriyle gündem olan Erbil, açıklamalarıyla oldukça dikkat çekmişti.