Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin balayı planı ortaya çıktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın uzun süredir devam eden fırtınalı ilişkileri vardı. Çift, bir dargın bir barışık devam ettirdikleri ilişkilerinde evliliğe karar verdi. Geçtiğimiz günlerde ise sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Nikahın ardından, balayı tercihleri merak konusu oldu.