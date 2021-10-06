Mehmet Ali Erbil taciz mesajları! İfşa olunca 'Kaşar Ece Ronay' zorbalığı yaptı

Gün geçmiyor ki 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bir skandalı daha karışmasın. Son olarak evinde bir hizmetliye tecavüz etti iddiasından sıyrılan Erbil, bu kez sert kayaya çarrptı ve 29 yaşındaki fenomen Ece Ronay'a atığı taciz mesajları bir bir ifşa oldu.