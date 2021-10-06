Mehmet Ali Erbil taciz mesajları! İfşa olunca 'Kaşar Ece Ronay' zorbalığı yaptı
Fenomen ve çiçeği burnunda şarkıcı olan 29 yaşındaki Ece Ronay, klibinde oynattığı 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etti yer yerinden oynadı. Bu iğrenç olayın ortaya çıkmasının ardından Mehmet Ali Erbil'in yaptığı yuh dedirtti. Twitter'de 'kaşareceronay' etiketi açtıran Erbil'e tepki mesajları yağdı.
Gün geçmiyor ki 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bir skandalı daha karışmasın. Son olarak evinde bir hizmetliye tecavüz etti iddiasından sıyrılan Erbil, bu kez sert kayaya çarrptı ve 29 yaşındaki fenomen Ece Ronay'a atığı taciz mesajları bir bir ifşa oldu.
Genç fenomenin klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in tacizlerinin ardı arkası kesilmeyince Ece Ronay artık dayanamıyorum diyerek instagram hesabından tüm yazışmaları bir bir yayınladı. Tepkilerin hedefinde olan Mehmet Ali Erbil ise önce Z kuşağının tuzağına düştüm dedi sonra da twitter'da ''kaşareceronay' etiketi açtırdı.
Magazin basınına bomba gibi düşen nasıl olmuştu önce onu hatırlayalım:
Karpuz, Şiki Şiki, Sevesim, Boş Yapma, Baba Yorgun şarkıyla bilinen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını şöyle duyurdu.