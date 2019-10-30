Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl yeniden hastaneye kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil kalp yetmezliğinden Maslak’ta bir hastanede yoğun bakıma alındı. Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi, ünlü şovmenin son durumu hakkında açıklama yaptı.
235 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz ay taburcu olan ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.
''Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı'': Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada,
"Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
''Kalp spazmı geçirdi'': Abisinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar abimi takip ediyor gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah." ifadelerini kullandı.
Setlere geri dönmüştü: Hababam Sınıfı'nın yeni filminin kadrosuna dahil olduğu öğrenilen Mehmet Ali Erbil, abisi ve yakın arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmişti. Erbil'in keyifli halleri dikkat çekse de zayıflamış hali ve sakallı görüntüsü sevenlerini üzmüştü.