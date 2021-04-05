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Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı

Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'yle önceki gün yemek yerken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Erbil'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı

İki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanan ve hastalığı nükseden ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil, uzun süredir tedavi görüyordu. Aylarca yoğum bakımda kalan Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.

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Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı

Geçtiğimiz haftalarda oğlu ve kızıyla olduğu bir fotoğraf karesini paylaşan Mehmet Ali Erbil'e takipçileri beğeni yağdırmıştı. Erbil'in en küçük çocuğu olan Ali Sadi'nin komedyenle olan benzerliği dikkat çekmişti.

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Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı

Erbil, şimdi de sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi Erbil ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. 

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Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı

Ünlü şovmenin Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğlu Ali Sadi'nin, babasına olan benzerliği dikkat çekti. 

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