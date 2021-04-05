Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı

Geçtiğimiz haftalarda oğlu ve kızıyla olduğu bir fotoğraf karesini paylaşan Mehmet Ali Erbil'e takipçileri beğeni yağdırmıştı. Erbil'in en küçük çocuğu olan Ali Sadi'nin komedyenle olan benzerliği dikkat çekmişti.