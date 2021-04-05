Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yle paylaşım yaptı takipçileri yorum yağdırdı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'yle önceki gün yemek yerken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Erbil'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanan ve hastalığı nükseden ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil, uzun süredir tedavi görüyordu. Aylarca yoğum bakımda kalan Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.
Geçtiğimiz haftalarda oğlu ve kızıyla olduğu bir fotoğraf karesini paylaşan Mehmet Ali Erbil'e takipçileri beğeni yağdırmıştı. Erbil'in en küçük çocuğu olan Ali Sadi'nin komedyenle olan benzerliği dikkat çekmişti.
Erbil, şimdi de sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi Erbil ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.
Ünlü şovmenin Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğlu Ali Sadi'nin, babasına olan benzerliği dikkat çekti.