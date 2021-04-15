Mehmet Ali Erbil maddi zorluk yaşadığını açıkladı '2 senedir çok büyük zararım var'
Mehmet Ali Erbil, hem kaçış sendromu hastalığı hem de pandemi nedeniyle maddi zorluk yaşadığını açıkladı.
Türkiye'de yalnızca iki kişide bulunan kaçış sendromu hastalığıyla uzun bir süredir mücadele eden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk oldu. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, maddi zorluk yaşadığını da açıkladı.
İki sene önce evinin banyosunda düşerek yaralanan Erbil, hastaneye kaldırılmış ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Söylemezsem Olmaz programında rahatsızlığıyla ilgili konuşan ünlü şovmen, şunları anlattı:
''Kaçış sendromu Türkiye'de iki dünyada 30 tane var. Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 bin lira 50 bin lira tutuyor.''
''Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya'da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için. 21 günde bir uygulanıyor.''