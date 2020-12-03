Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in doğum günü için pozlar verdi dekolteyi sansürledi
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde aylar sonra ilk defa ayakta görüntülendi. Erbil, kızının doğum gününde çekilen fotoğrafları paylaştı.
Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunda uzun süre sonra gelişme yaşandı. Erbil, Yasmin Erbil'in doğum gününde aylar sonra ilk defa ayakta görüntülendi.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı.
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi.