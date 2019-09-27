Mehmet Ali Erbil kimdir hastalığı ne kaçış sendromu öldürür mü?
Mehmet Ali Erbil'in başta eski eşleri ve çocukları olmak üzere tüm sevenlerini korkutarak yakalandığı hastalığı Kaçış Sendromu nedir, Kaçış Sendromunun belirtileri nelerdir?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmış ve 2 Temmuz 2019 günü taburcu olmuştur. Yoğun bakımda 258 gün geçirerek tedavisini tamamlayan Erbil'in hastalığı olan Kaçış Sendromu nedir?
Kaçış Sendromu: Tıp dilinde Clarkson hastalığı olarak bilinen Kaçış sendromu, damar içi kan basıncında meydana gelen dengesizlikle ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayan damar içi sıvısının azalması ile ortaya çıkan şok atakları ortaya çıkar ve nadir görülür. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan, Japonya, ve Kuveyt de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından hastalar tespit edilmiştir. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.
Belirtileri nelerdir?
Neye bağlı olduğu ve bedenin çalışmasının nasıl bozulduğu henüz tam olarak belli değildir. Kılcal damarların içinden dışarıya sıvı çıkış hız ve miktarında artış meydana gelir. Kılcal damarlarda ortaya çıkan bu değişiklikle damar dışına sıvı sızması artar.
Akciğer-kalp-karın zarı gibi bedenin iç boşluklarına ve kaslarının içine, damar içindeki sıvılar sızarak birikir. Damar içi kan basıncı-tansiyon azalınca şok tablosu gelişir. Damar içinden beden boşluklarına sıvı kaçışına neden olan ihtimaller olsa da esas neden bilinmemektedir.