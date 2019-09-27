Mehmet Ali Erbil kimdir hastalığı ne kaçış sendromu öldürür mü?

Kaçış Sendromu: Tıp dilinde Clarkson hastalığı olarak bilinen Kaçış sendromu, damar içi kan basıncında meydana gelen dengesizlikle ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayan damar içi sıvısının azalması ile ortaya çıkan şok atakları ortaya çıkar ve nadir görülür. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan, Japonya, ve Kuveyt de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından hastalar tespit edilmiştir. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.