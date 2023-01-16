Mehmet Ali Erbil Kıbrıs'ta fenalışınca ambulansla hastaneye kaldırıldı
Uzun süre hastalıklarla boğuşan Mehmet Ali Erbil'den yine kötü haber geldi. Kıbrıs'ta bulunan Erbil, burada fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı... Son sağlık durumu nasıl?..
Uyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, Kuzey Kıbrıs'ta rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kuzey Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Medyaradar'ın haberine göre, Erbil'in ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.