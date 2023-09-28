Mehmet Ali Erbil kendinden 40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklif etti
Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etti. Daha önce beş kere evlenen Erbil, genç sevgilisi ile altıncı kez nikah masasına oturacak. Evlilik teklifi anlarını yayınlayan Gülseren Ceylan’ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
Her dönem aşk hayatıyla adından söz ettiren şovmen Mehmet Ali Erbil, bu defa gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdı. Mehmet Ali Erbilile aynı evi paylaşmaya başladığı genç sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında aşkını geçtiğimiz günlerde haykırdı.
'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, Erbil'e aşkını haykırarak şunları söyledi: Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz.
Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor.
Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" dedi.