Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın boşanma protokolü ortaya çıktı! O madde gündem oldu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan’ın 7 ay süren evliliği anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanma protokolünün detayları ortaya çıkarken, dikkat çeken maddeler de gün yüzüne çıktı. Erbil’in evlilik sürecinde Ceylan’a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyalarının Ceylan’da kaldığı öğrenildi. Nafaka talebinde bulunmayan Ceylan’ın, Erbil ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığı belirtildi. Protokolde yer alan “basına konuşmama” bomba...
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. İlişkilerindeki dalgalanmalar ve sık sık yaşadıkları ayrılık-barışma süreçleri kamuoyunun dikkatini çekmişti. Bir dönem ayrı yaşayan çift, daha sonra TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayında evliliklerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu. Ancak bu karar kalıcı olmadı. Sürekli inişli çıkışlı bir tablo çizen ikili, son olarak yollarını tamamen ayırma kararı aldı.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada Erbil ve Ceylan, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” nedeniyle sona erdirilmesine karar verdi.
BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU
Boşanma anlaşmasına göre, Mehmet Ali Erbil’in evlilik sürecinde Gülseren Ceylan’a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyaları Ceylan’da kaldı. Taraflar mal varlığına ilişkin birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı. Gülseren Ceylan’ın evden ayrıldığı öğrenildi.