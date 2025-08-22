Mehmet Ali Erbil evleniyor! 6. eşi olacak Gülseren Ceylan taciz ifşaları yapmıştı
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil evleniyor. Evlilik kararı aldığı kişi ise bir küs bir barışık olduğu Gülseren Ceylan oldu. 28 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan düğün öncesi çift evlilik sözleşmesi yapacak. Mehmet Ali Erbil 67 yaşında, evleneceği Gülseren Ceylan ise 26 yaşında. Gülseren Ceylan ayrılık sürecinde Mehmet Ali Erbil'i evdeki hizmetçiyi taciz etmekle suçlamıştı.
Bir süredir magazin gündeminde yer alan “Mehmet Ali Erbil evleniyor” iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evleneceği isim ise ayrılık sürecinde 'hizmetçiyi taciz etti' diyen sevgilisi Gülseren Ceylan...
28 AĞUSTOS'TA EVLENİYOR
Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girecek. Törenin düğün şeklinde olmayacağı, yalnızca yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşeceği öğrenildi.
İKİLİNİN AŞKI SOSYAL MEDYADA BAŞLADI
Erbil ile Almanya'da yaşayan Ceylan'ın 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor. Büyük kavgalarla dolu inişli çıkışlı bir süreç yaşayan çift, sonunda ilişkilerini resmileştirme kararı aldı. İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre çift, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı düşünüyor.
Şovmen Mehmet Ali Erbil 67 yaşında. Evlenme kararı aldığı Gülseren Ceylan ise 26 yaşında. Gülseren Ceylan Almanya doğumlu. Gülseren, Erbil ile ayrılınca iğrenç ifşalarda bulunmuştu.