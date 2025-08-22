Mehmet Ali Erbil evleniyor! 6. eşi olacak Gülseren Ceylan taciz ifşaları yapmıştı

Bir süredir magazin gündeminde yer alan “Mehmet Ali Erbil evleniyor” iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evleneceği isim ise ayrılık sürecinde 'hizmetçiyi taciz etti' diyen sevgilisi Gülseren Ceylan...