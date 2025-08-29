Mehmet Ali Erbil evlendi eşi Gülseren Ceylan tacizle suçlamıştı Serdar Ortaç uyuyakaldı
Mehmet Ali Erbil kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile evinde nikah kıyıp evlendi. 6. eşi olan Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'den ayrıldığı dönemde taciz ifşalarında bulunmuştu. Ceylan, Mehmet Ali Erbil'i evdeki hizmetçiyi taciz etmekle suçlamıştı. Evde kıyılan nikahın şahidi Serdar Ortaç'tı. Ancak Serdar Ortaç uyuyakaldı ve nikaha yetişemedi.
Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, dünya evine girdi... Daha öncesinde 5 kez nikah masasına oturan Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile, evinde dün akşam evlendi. Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'in altıcı eşi oldu. Evdeki nikahın en ilginç yönü ise şahidin uyuyakalıp nikahı kaçırmasıydı.
Bir ayrılıp bir barıştığı Gülseren Ceylan ile hayatını birleştiren Mehmet Ali Erbil'in nikahına, çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.
SÖZLEŞME YAPTI YAŞ FARKI UÇUK
Mehmet Ali Erbil daha öncesinde yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız. Çocuklarım bu evliliğe onay verdi. Hepsi nikahta olacak" ifadelerini kullanmıştı. 6. kez evlenen Mehmet Ali Erbil 68 son eşi olan Gülseren Ceylan ise 26 yaşında.
Babasını mutlu gününde yalnız bırakmayan Yasemin Erbil, kendisine gelen evlilikle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.