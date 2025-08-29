Mehmet Ali Erbil evlendi eşi Gülseren Ceylan tacizle suçlamıştı Serdar Ortaç uyuyakaldı

Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, dünya evine girdi... Daha öncesinde 5 kez nikah masasına oturan Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile, evinde dün akşam evlendi. Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'in altıcı eşi oldu. Evdeki nikahın en ilginç yönü ise şahidin uyuyakalıp nikahı kaçırmasıydı.