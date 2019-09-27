Mehmet Ali Erbil eşleri kimdir hangi eşinden toplam kaç çocuğu var?
Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve çocukları yeniden gündeme geldi. Yakalandığı kaçış sendromundan önce sık sık özel hayatı ve birliktelikleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in geçmişi bayağı bir kalabalık.
Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil şu anda bekar. Peki ünlü isimlerle ve kendisinden yaşça küçük kadınlarla olan birliktelikleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kaç kez evlendi, hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
Aynı isimle iki kez evlendi: Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.
Üçüncü evliliği: Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlendi. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kızı oldu. Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.
Ünlü isimlerle birliktelikleri: Mehmet Ali Erbil 1996 yılında yaşadığı boşanmanın ardından Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte oldu. İki ünlü ismin ilişkisi o dönemde çok konuşulmuştu.