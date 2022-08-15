Mehmet Ali Erbil canlı yayın açıp hediye istedi! Davalık olduğu Ece Ronay acımadı: ''Yeni dilenciniz hayırlı olsun!''
Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay, aralarındaki husumetle uzun zamandır gündemden düşmüyor. Taciz suçlamasından dolayı davalık olan ikili arasında sular durulmuyor. Erbil, Tiktok'tan canlı yayın açıp hediye isteyince Ece Ronay acımadı, lafı yapıştırdı. Bu yorum ortalığı karıştıracak cinsten: "Yeni dilenciniz hayırlı olsun"
Mehmet Ali Erbil yıllardır kaçış sendromuyla mücadele ediyordu. Rahatsızlığı sebebiyle aylarca yoğun bakımda yatan Erbil, setlere dönemediği için sosyal medyada aktif olmaya başladı. Tiktok'tan canlı yayın açıp izleyenlerden hediye istedi. Ece Ronay'dan ise yorum gecikmedi: "Yeni dilenciniz hayırlı olsun"
Ünlü komedyenin hediye istemesine ilk tepki de daha önce mesajlarını ifşa ettiği şarkıcı Ece Ronay'ın yorumu kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.
TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Hadi hediye yollayın" diyerek takipçileriyle sohbet etmeye başladı.
İşte o anlar...