Mehmet Ali Erbil bombasını Metin Uca patlattı: İlk benden duyun istedim

Çarşamba günü taburcu oluyor: "Uzun süredir rahatsızlığı devam eden ünlü sunucu arkadaşım Mehmet Ali Erbil eski sağlıklı günlerine kavuştu ve bu çarşamba artık taburcu oluyor. Beni de 2 yıl önce sağlığıma kavuşturan değerli doktorlarımın arasında özel bir yeri olan Kayuka'nın bu güzel haberini ilk benden duyun istedim."