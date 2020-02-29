Mehmet Ali Erbil aylar sonra görüntülendi son hali herkesi üzdü

Evinde bir hemşireyle fizik tedaviye başlayan Mehmet Ali Erbil önceki gün Tarabya kuaförü ve yakın arkadaşı olan şarkıcı Ercan Avşar'ın salonundaydı. Saç ve sakal tıraşı olan şovmen, tekerlekli sandalye ve hemşiresiyle aracına geldi.