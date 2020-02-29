Mehmet Ali Erbil aylar sonra görüntülendi son hali herkesi üzdü
Kaçış Sendromu nedeniyle 8 ay yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, son olarak evinde tedavi görmeye başladı. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil, son haliyle herkesi üzdü.
Geçtiğimiz sene evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında kaçış sendromu nüksettiği için 234 gün yoğun bakım yatan Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evine devam edilmeye başlandı. Bir ay önce kalp spazmı geçiren Erbil, aylar sonra yakın dostunun mekanından çıkarken görüntülendi.
Evinde bir hemşireyle fizik tedaviye başlayan Mehmet Ali Erbil önceki gün Tarabya kuaförü ve yakın arkadaşı olan şarkıcı Ercan Avşar'ın salonundaydı. Saç ve sakal tıraşı olan şovmen, tekerlekli sandalye ve hemşiresiyle aracına geldi.
Bitkin olduğu görülen Erbil, sorularını yanıtsız bırakırken şoförü de basın mensuplarının görüntü almasını engelledi. Ünlü şovmen, yakın dostu Avşar ve görevlilerin yardımıyla otomobiline bindirildi.
Gazetecileri eliyle selamlayan Erbil, röportaj talebini ise konuşmakta zorlandığı için başını sallayarak yanıtsız bıraktı. Erbil bir saat süren bakım sonrası hemşiresi ve yardımcılarıyla evinin yolunu tuttu.