Mehmet Ali Erbil 1 ay kimseyle görüşemeyecek kök hücre tedavisi gerçekleştirildi
Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için saçını kazıtmasıyla herkesi şok etmişti. Yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladı.
Yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, son olarak doktorlarının izniyle hastaneden çıkarak evinden tedavi görmeye başlamıştı. Senelerce Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Erbil, en son ise Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.
Geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Erbil’in kök hücre tedavisi için saçlarını kazıtmış, son hali ile herkesi üzmüştü. Erbil'in kök hücre tedavisi dün saat 17:00 sıralarında gerçekleştirildi. Ünlü şovmen, 30 gün boyunca steril bir odada kalacak ve kimseyle görüşmeyecek.
Doktorlar, ünlü şovmenin sağlık durumuna göre konsültasyon sürecinin uzayabileceğini belirtiyor.
Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesi ziyareti esnasında Ünlü komedyenin tekerlekli sandalyedeki haliyle hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görülmüştü.