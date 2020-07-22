Mehmet Ali Erbil 1 ay kimseyle görüşemeyecek kök hücre tedavisi gerçekleştirildi

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, son olarak doktorlarının izniyle hastaneden çıkarak evinden tedavi görmeye başlamıştı. Senelerce Kaçış Sendromu hastalığıyla mücadele eden Erbil, en son ise Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.