Mehmet Akif Alakurt takipçisinden gelen mesaja sinirlendi ölümle tehdit etti

Adanalı, Sıla gibi dizlerle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakmanın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sıklıkla küfürlü ve alkol alırken yaptığı paylaşımlarla bilinen Alakurt, en son bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti.