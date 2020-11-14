Mehmet Akif Alakurt takipçisinden gelen mesaja sinirlendi ölümle tehdit etti
Mehmet Akif Alakurt, bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti. Alakurt, o anları sosyal medyada paylaştı.
Adanalı, Sıla gibi dizlerle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakmanın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sıklıkla küfürlü ve alkol alırken yaptığı paylaşımlarla bilinen Alakurt, en son bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti.
Sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf üzerine üzerine gelen yorum Alakurt'u çıldırttı. Takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı:
"Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim."
Oyunculuğu bıraktığından beri takipçileri ve hayranları tarafından tepki gören hamlelere imza atan Alakurt, geçtiğimiz haftalarda da hem kendisinin hem de çevresindekilerin canını hiçe saydı.