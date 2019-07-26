Mehmet Akif Alakurt kendi başını yaktı Türk bayrağına ve kadınlara hakaret etmişti
Sıla dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Mehmet Akif Alakurt, Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemelik oldu.
Televizyon ekranlarında Sıla, Adanalı ve Zeytin Dalı adlı dizilerle görünen, son olarak da 2014 yılında Fox TV'de yayınlanan 'Emanet' adlı diziyle izleyicilerin karşısına çıkan Mehmet Akif Alakurt, paylaşımları nedeniyle başını yaktı.
Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye geçtiğimiz aylarda bir paylaşımda bulununan Mehmet Akif Alakurt, bir takipçisinin şikayeti üzerine polise ihbar edildi.
Egemenliği alenen aşağılama: Skandal paylaşımın ardından İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun gönderisini inceledi. Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.
Soruşturma başlatıldı: Hazırlanan raporun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski oyuncu hakkında soruşturma başlattı.