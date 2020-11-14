Meghan Markle'ın üvey ablası sert çıktı: Uygunsuz fotoğrafların için özür dile!
Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın Roslyn Markle ile olan evliliğinden dünyaya gelen 54 yaşındaki üvey ablası Samantha Markle, kız kardeşine seslendi.
Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden ayrılmadan önce görevi gereği hiç kaçırmadığı Anma Günü etkinliklerine uzaktan da olsa katılmak istedi. Bu amaçla da Londra'daki anıt mezara kendisi adına bir çelenk bırakılmasını istedi. Fakat bu isteği, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından olumsuz karşılandı ve Harry'nin isteği yerine getirilmedi.
Bunun üzerine Prens Harry eşi Meghan Markle ile birlikte Los Angeles'taki askeri mezarlığı ziyaret edip oraya bir çelenk bıraktı. Eşi Markle da Santa Barbara'daki malikanelerinin bahçesinden topladığı çiçeklerden oluşturduğu bir demeti bıraktı. Bu sırada da çifte anlaştıkları bir fotoğrafçı eşlik etti.
Harry ile Meghan, bu fotoğrafları basına servis etti. Bundan sonra da eleştiriler birbiri ardına geldi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu yaptıklarının gösteriş olduğunu savunanlar oldu.
Bazı kişiler "Böyle bir ziyaret samimi olsaydı, çift, fotoğraf çektirmeye gerek duymadan ziyareti gerçekleştirirdi" görüşünü savundu. Bazıları da bunu Harry'nin, isteğine karşı çıkan ailesine bir mesaj olarak yorumladı.