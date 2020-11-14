Meghan Markle'ın üvey ablası sert çıktı: Uygunsuz fotoğrafların için özür dile!

Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden ayrılmadan önce görevi gereği hiç kaçırmadığı Anma Günü etkinliklerine uzaktan da olsa katılmak istedi. Bu amaçla da Londra'daki anıt mezara kendisi adına bir çelenk bırakılmasını istedi. Fakat bu isteği, İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından olumsuz karşılandı ve Harry'nin isteği yerine getirilmedi.