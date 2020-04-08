Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı
Kraliyet ailesinden ayrılarak Hollywood’a taşınma planlarını hayata geçiren Megan Markle’ın, İngiliz medyasına göre Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediği bildirdi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra Kanada'ya, oradan da ABD'ye yerleşen Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Markle'ın hayırseverliği ile tanınan Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediği öne sürüldü.
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Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Jolie’nin izinden gitmek istediğini söylemişti.
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Angelina Jolie’nin de Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.
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TEK İDOLÜ ANGELINA JOLIE
38 yaşındaki Meghan'ın Angelina Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu öne sürdü.
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