Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra Kanada'ya, oradan da ABD'ye yerleşen Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Markle'ın hayırseverliği ile tanınan Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediği öne sürüldü.