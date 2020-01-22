Meghan Markle ve Prens Harry'e bomba teklif Netflix dizisi The Crown'dan geldi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle için onay vermesinin ardından Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. Ünlü ikili, bu ayrılığın ardından ise gündemden düşmüyor.