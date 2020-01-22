Meghan Markle ve Prens Harry'e bomba teklif Netflix dizisi The Crown'dan geldi
Netflix, Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry'nin peşine düştü. Platformun içerik yöneticisi Ted Sarandos, bomba bir teklifte bulundu.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle için onay vermesinin ardından Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. Ünlü ikili, bu ayrılığın ardından ise gündemden düşmüyor.
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Ünlü çifte, teklif yağıyor. Önce Disney, ardından Burger King, şimdi de Netflix, çift ile çalışmak için adeta sıraya girdi.
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Dış basında yer alan haberlere göre Harry, BBC muhabirine The Crown dizisinde kendisi ile ilgili bölümlere gelindiğinde yapımı durduracağını söylemiş.
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Bunun üzerine, Los Angeles’da bir etkinlikte konuşan Netflix’in içerik yöneticisi Ted Sarandos da, Harry ve Meghan ile çalışmak istediklerini belirtmiş ve “Kim ilgilenmez ki?” demiş.
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