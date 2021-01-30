Meghan Markle ve Prens Harry'den Kraliyet geleneklerine yeni başkaldırı
Meghan Markle'ın eşi Prens Harry'nin haziran ayındaki resmi İngiltere ziyaretine katılmayacağı iddia edildi. Bu karar, Kraliyet geleneklerine yeni bir başkaldırı olarak yorumlandı.
İngiliz Kraliyet kaynaklarından gelen bilgilere göre Prens Harry, ülkesini ve ailesini terk etmesinin ardından haziran ve temmuz aylarında İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyarette, aylardır görmediği büyükannesi Kraliçe Elizabeth'i, babası Prens Charles ve kardeşi Prens William'la hasret gidereceği düşünülen Harry, iddialara göre bu ziyareti Meghan Markle olmadan gerçekleştirecek.
Daha önce İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin, Prens Philip'in 100. doğum günü ve Kraliçe'nin 95. doğum gününün resmi kutlamaları için haziran ayında resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu.
İddialara göre Kraliçe ile arasının açık olduğu bilinen Meghan, gerilim yüzünden bu ziyarete katılmama kararı aldı.
Oğlu Archie'yi de babasıyla göndermeyeceği söylenen Meghan'ın bu kararı, Kraliyet geleneklerine yeni bir başkaldırı olarak yorumlandı.