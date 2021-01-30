Meghan Markle ve Prens Harry'den Kraliyet geleneklerine yeni başkaldırı

İngiliz Kraliyet kaynaklarından gelen bilgilere göre Prens Harry, ülkesini ve ailesini terk etmesinin ardından haziran ve temmuz aylarında İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyarette, aylardır görmediği büyükannesi Kraliçe Elizabeth'i, babası Prens Charles ve kardeşi Prens William'la hasret gidereceği düşünülen Harry, iddialara göre bu ziyareti Meghan Markle olmadan gerçekleştirecek.