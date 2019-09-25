Meghan Markle ve Prens Harry Afrika'ya gitti! Markle camiye girerken başörtüsü taktı

Dewhurst ayrıca, “Bu isim, güç desteği anlamına geliyor. Her zaman size ihtiyacı olanlara güç kaynağı olabilirsiniz” ifadesini kullandı. 38 yaşındaki Markle, Güney Afrika ziyareti sırasında daha önce giydiği elbiseyi tekrar giymesiyle ve fazla kilolarıyla de dikkat çekti.