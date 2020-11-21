Meghan Markle kitap yazarlarına bilgi sızdırdığını itiraf etti sebebi ise bakın ne

Basında yayımlanan mektupta Markle şu ifadeleri kullanıyordu:

''Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak.''