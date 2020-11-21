Meghan Markle kitap yazarlarına bilgi sızdırdığını itiraf etti sebebi ise bakın ne
Meghan Markle, özel bilgilerini arkadaşı aracılığıyla sızdırarak Finding Freedom adlı kitabın yazılmasını sağladığı iddialarını sonunda kabul etti.
Meghan Markle ile Prens Harry’nin özel hayatını ve kraliyetten ayrılıklarını anlatan Finding Freedom adlı kitabı hakkında ses getiren itiraf gündemde. Kitabın, Meghan Markle'ın arkadaşlarını kullanarak sızdırdığı bilgilerle yazıldığı iddialarını daha önce yalanlayan Markle, bu defa itirafta bulundu, yazarlar Carolyn Durand ve Omid Scobie’ye bilgileri kendisinin verdiğini kabul etti.
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın özel mektubunu izinsiz yayımladığı gerekçesiyle The Mail gazetesine açtığı davada geçen mahkeme belgelerinde, Markle’ın, üçüncü bir kişiye özel bilgilerini iletmesi için izin verdiği açıklandı.
Markle'ın avukatları, "Düşes’in, babasını terk ettiği, hatta onunla iletişime geçmeye bile çalışmadığı (ki bu yanlıştı) anlatısının medyada tekrarlanacağından endişe duyduğu için bilgileri paylaştığını” anlattı.
Basında yayımlanan mektupta Markle şu ifadeleri kullanıyordu:
''Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak.''