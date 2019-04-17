Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor

Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor

Yakında ilk bebeğini dünyaya getirmesi beklenen Meghan Markle’ın kraliyet geleneğini yıkarak Amerikalı bir bakıcıyla çalışma istediği öne sürüldü.

Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor - Sayfa 1

Yakında doğum yapması beklenen Meghan Markle’ın, kraliyet ailesinin yeni üyesi için Amerikalı bir bakıcı istediği iddia edildi.

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Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor - Sayfa 2

Kraliyet geleneğine göre, çocuklara, İngiltere’nin çocuk bakımı eğitimi konusunda köklü okulu Norland Koleji mezunu bir bakıcı eğitim veriyor.

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Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor - Sayfa 3

Amerikalı eski oyuncu olan Markle’ın ise kendi ülkesinden bir bakıcı tutacağı öne sürüldü.

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Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor - Sayfa 4

37 yaşındaki Düşes’in önümüzdeki üç ay içinde çalışmaya başlaması için uygun bir aday bulması için bir işe alım ajansından yardım aldığı söyleniyor.

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