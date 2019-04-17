Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yıkıyor
Yakında ilk bebeğini dünyaya getirmesi beklenen Meghan Markle’ın kraliyet geleneğini yıkarak Amerikalı bir bakıcıyla çalışma istediği öne sürüldü.
Yakında doğum yapması beklenen Meghan Markle’ın, kraliyet ailesinin yeni üyesi için Amerikalı bir bakıcı istediği iddia edildi.
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Kraliyet geleneğine göre, çocuklara, İngiltere’nin çocuk bakımı eğitimi konusunda köklü okulu Norland Koleji mezunu bir bakıcı eğitim veriyor.
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Amerikalı eski oyuncu olan Markle’ın ise kendi ülkesinden bir bakıcı tutacağı öne sürüldü.
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37 yaşındaki Düşes’in önümüzdeki üç ay içinde çalışmaya başlaması için uygun bir aday bulması için bir işe alım ajansından yardım aldığı söyleniyor.
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