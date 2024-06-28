Meğer sadece kilo kaybı değilmiş! Nihal Candan tahliyesinin nedenini açıkladı
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiası ile Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Nihal Candan cezaevinde anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Tartışma yaratan tahliyenin arka planı ortaya çıktı. Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı...
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve 5.5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle geçtiğimiz ay tahliye edilen Nihal Candan tahliyesiyle birlikte tartışmalara neden olmuştu.
Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü.
Sosyal medyaya geri dönmesiyle birlikte tepki çeken Nihal Candan tahliye edilmesiyle ilgili süreci CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.
Candan; 'Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok.' dedi.
'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'
'Günümün dörtte üçünü hastanede geçiriyordum' diyen Candan, hem gece hem gündüz hastaneye kaldırıldığını ve bilincinin yerinde olmadığı bir dönem geçirdiğini söyledi.
Hem hafıza kaybı, hem kas kütlesinin düşüşü yaşadığını anlatan Nihal Candan 'tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum' ifadelerini kullandı.