Meğer sadece kilo kaybı değilmiş! Nihal Candan tahliyesinin nedenini açıkladı

Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü.

Sosyal medyaya geri dönmesiyle birlikte tepki çeken Nihal Candan tahliye edilmesiyle ilgili süreci CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.