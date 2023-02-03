Meğer Popstar Özlem Güneş oymuş! Adını değiştirip tesettüre girdi "Midem bulandı, son sahnem oldu" dedi
Özlem Güneş, Popstar şarkı yarışmasına damga vuran isimlerden biriydi. Dekolte giymediği için jüri tarafından sıklıkla eleştirilen Özlem Güneş'in şimdiki hali merak edildi. Özlem Güneş, adını değiştirdi ve tesettüre girdi. Özlem Güneş'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı çıldırmıştı. Sosyal medyada 845 bin takipçisi olan ve dini paylaşımlar yapan kadın meğer Popstar Özlem'miş...
Birbirinden başarılı jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Popstar'dan çok sayıda yıldızı parlayan yarışmacı çıktı. Yarışmaya katılan isimlerden biri de Özlem Güneş'ti.
Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.
Son olarak Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Özlem Güneş, katıldığı bir programda Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikâyesini anlattı.
Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Güneş, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.