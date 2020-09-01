Megastar Tarkan'ın kızı Liya'yı görenler şaşkına döndü
Megastar Tarkan, kızı Liya ile pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Türk pop müziğinin megastarı Tarkan 2016 senesinde hayatını birleştirdiği Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla beraber bir fotoğraf karelerini paylaşmaya devam ediyor. Bir süredir kızının yüzünü göstermemeye devam eden ünlü sanatçı artık kızının fotoğraflarını da paylaşmaya başladı.
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Tarkan'ın "Doğa yürüyüşlerimize devam" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü. 400 bini aşkın beğeni alan fotoğraf 3 bin yorum aldı.
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Tarkan'ın takipçileri Liya'nın fotoğrafını görünce şaşırdılar.. Kızının büyümüş halini gören takipçileri maşallah yorumları yaptı.
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Tarkan'ın kızı ile pozları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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