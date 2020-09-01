Megastar Tarkan'ın kızı Liya'yı görenler şaşkına döndü

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan 2016 senesinde hayatını birleştirdiği Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla beraber bir fotoğraf karelerini paylaşmaya devam ediyor. Bir süredir kızının yüzünü göstermemeye devam eden ünlü sanatçı artık kızının fotoğraflarını da paylaşmaya başladı.