Megastar Tarkan'ın çifte bayram sevinci: İyi ki varsın sen Pınar'ım
Son olarak Kaz Dağları tepkisiyle günlerce konuşulan Tarkan, sosyal medya hesabından hem Kurban Bayramı'nı hem de eşinin doğum gününü kutladı.
2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştiren Tarkan Tevetoğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Hayranlarının Kurban Bayramı'nı kutlayan Tarkan, "Bugün özel bir gün" diyerek eşinin doğum gününü de duygusal bir mesajla kutladı.
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Sosyal medya hesabından bu pozlarını paylaşan Tarkan, "Bugün özel bir gün. Hem bayram hem benim canımın doğum günü. Herkese sevgi dolu bir bayram dilerim. Ve de iyi ki doğdun, iyi ki varsın sen Pınar'ım. Seni seviyorum" notunu paylaştı.
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Tarkan'ın fotoğrafı kısa süre içerisinde 500 bine yakın beğeni aldı. Bu paylaşımın ardından ise Pınar Dilek Tevetoğlu'nun kim olduğu sorusu akıllara geldi.
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Pınar Tevetoğlu kimdir?: Pınar Dilek Tevetoğlu, 1986'da Almanya Duisburg'da dünyaya geldi
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