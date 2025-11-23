Megastar Tarkan'ı hiç bu açıdan görmediniz! Lise öğretmenleri, liseli Takan'ı tek tek anlattı
Geçmişten günümüze tüm şarkıları ve konserleriyle milyonlarca insanın gönlüne taht kuran ve dev hayran kitlesine sahip olan Tarkan'a bir de böyle bakın. "Megastar" Tarkan'ın öğretmenleri, ünlü şarkıcıdan lise yıllarından detaylarıyla bahsetti. Öğretmenleri Tarkan için bakın neler söyledi...
Megastar lakabıyla bilinen şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz günlerde konser biletlerinin çok kısa bir sürede tükenmesiyle gündeme gelmiş ve herkes tarafından çok konuşulmuştu. Her yaptığıyla olay olan Tarkan'a bu kez öğretmenlerinin gözünden bakın. Lise öğretmenleri liseli Tarkan'ı anlattı...
Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının dördüncü haberinde onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan, Türk pop müziği sanatçısı Tarkan'ın da öğretmenliğini yapan Aydan Ergenç, Hasan Cıngır, Cavit Koçak ve Lokman Açar'ın hatıralarına yer verildi.
"Megastar" Tarkan'ın öğrencilik yıllarını geçirdiği Karamürsel Lisesi'ndeki öğretmenleri, bugün "Karamürsel Alp Anadolu Lisesi" adıyla eğitim veren aynı binada bir araya gelerek anılarını paylaştı.
Bir kısmı emekli olan öğretmenler, eski fotoğraflara bakarak duygulu anlar yaşadı.
Tarkan'ın henüz ünlü olmadığı dönemde Öğretmenler Günü için okulun kantininde verdiği mini konserdeki ve arkadaşlarıyla okul bahçesindeki fotoğrafların da gün yüzüne çıktığı buluşmada öğretmenler, sanatçının öğrencilik yıllarındaki sakin kişiliği ve güçlü sesinden bahsetti.