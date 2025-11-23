Megastar Tarkan'ı hiç bu açıdan görmediniz! Lise öğretmenleri, liseli Takan'ı tek tek anlattı

Megastar lakabıyla bilinen şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz günlerde konser biletlerinin çok kısa bir sürede tükenmesiyle gündeme gelmiş ve herkes tarafından çok konuşulmuştu. Her yaptığıyla olay olan Tarkan'a bu kez öğretmenlerinin gözünden bakın. Lise öğretmenleri liseli Tarkan'ı anlattı...