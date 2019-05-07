Megastar Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı
Megastar Tarkan'dan, YSK'nin seçimleri iptal etme kararının ardından İmamoğlu'na destek paylaşımı geldi. Tarkan, "Dün gece gözüme uyku girmedi" notunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararına birçok ünlü tepki gösteriyor. İmamoğlu'nun, YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Sanatçılar da konuşacak" sözleri üzerine sanatçılar düşüncelerini söylemeye başladı.
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Tarkan Twitter'dan İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı
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"Dün gece gözüme uyku girmedi. Gel gör ki sabah ufuktan doğan ışık her zamankinden daha parlaktı. Anladım ki #HerŞeyÇokGüzelOlacak" dedi.
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İşte Tarkan'ın o paylaşımı
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