Megastar Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı

Megastar Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı

Megastar Tarkan'dan, YSK'nin seçimleri iptal etme kararının ardından İmamoğlu'na destek paylaşımı geldi. Tarkan, "Dün gece gözüme uyku girmedi" notunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Megastar Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı - Sayfa 1

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararına birçok ünlü tepki gösteriyor. İmamoğlu'nun, YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Sanatçılar da konuşacak" sözleri üzerine sanatçılar düşüncelerini söylemeye başladı.

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Megastar Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı - Sayfa 2

Tarkan Twitter'dan İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı

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Megastar Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı - Sayfa 3

 "Dün gece gözüme uyku girmedi. Gel gör ki sabah ufuktan doğan ışık her zamankinden daha parlaktı. Anladım ki #HerŞeyÇokGüzelOlacak" dedi.

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Megastar Tarkan'dan İmamoğlu paylaşımı - Sayfa 4

İşte Tarkan'ın o paylaşımı

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