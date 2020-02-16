Megastar Tarkan ve Pınar Tevetoğlu Monaco'da aşka geldiler!
Ünlü şarkıcı Tarkan, Fransa'nın Monaco şehrinde önceki akşam konser verdi. Pınar Tevetoğlu ise Megastar'ı yalnız bırakmadı.
Megastar Tarkan, önceki akşam Monaco'da konser verdi. Ünlü şarkıcı konserde sahne almadan önce eşi Pınar Tevetoğlu ile Monaco sokaklarını gezdi. Hem konser veren hem de eşiyle tatil yapan şarkıcı çektikleri kareleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmediler.
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Mutlu çiftin Monaco pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı.
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"Çocukları çok seviyoruz, ikinci kez bu heyecanı yaşamak fikri artık uzak değil" diyen çiftten Pınar Tevetoğlu'nun geçtiğimiz aylarda hamile olduğu iddia edilmişti.
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Liya adında bir kızları olan çiftin bu kez bir oğulları olacağı öne sürülmüştü.
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