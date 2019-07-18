Megastar Tarkan, Gediz Deltası için çağrı yaptı!

Türkiye'de flamingoların ürediği Manyas Kuş Cenneti ile birlikte iki alandan biri olan, nesli küresel ölçekte tehlike altındaki tepeli pelikanların yanı sıra yüzlerce kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nin içinde bulunduğu Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Doğa Derneği tarafından başlatılan kampanyaya, ünlü şarkıcı Tarkan da destek verdi. Tarkan, Akdeniz foku, caretta caretta ve deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı nadir sulak alanlardan biri olan Gediz Deltası'nın görüntülerini içeren bir videoyu seslendirerek, kampanya için destek istedi.