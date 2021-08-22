Megan Fox'tan olay itiraf 'Biseksüel' olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Megan Fox, biseksüel olduğunu söyledi. Fox, "Hemcinsime de aşık olabilirim" dedi. 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan 35 yaşındaki Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.