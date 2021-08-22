Megan Fox'tan olay itiraf 'Biseksüel' olduğunu açıkladı
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen, genç sevgilisi Machine Gun Kelly için 10 yıllık kocası Brian Austin Green’den boşanan Megan Fox, yaptığı bir açıklamayla biseksüel olduğunu dile getirdi.
Ünlü oyuncu Megan Fox, biseksüel olduğunu söyledi. Fox, "Hemcinsime de aşık olabilirim" dedi. 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan 35 yaşındaki Megan Fox, rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir radyo programına katıldı.
Fox, "Toplumun size karşı dayatmaları her dönem etkili olmuştur. Ancak ben bu dayatmalara karşı çıkıyorum. İlerleyen dönemde hemcinsime de aşık olabilirim" diyerek şaşırttı.
Biseksüel olduğunu söyleyen Fox, "Benim yaşantım kimseyi ilgilendirmez! Önemli olan kiminle mutlu ve huzurlu olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.