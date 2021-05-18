Mega yat "Khallılah Bodrum'a demirledi içerisinde yok yok görenleri büyüledi!
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen Mega yat "Khallılah", altın rengi kaplamasıyla görenlerin dikkatini çekti. Mega yatın asıl büyüleyen tarafı ise içerisi...
Mega yat "Khallılah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi. Marshall Adaları bayraklı 48 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yat, Yalıkavak Marina açıklarına yanaştı.
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Yat, görünüşü ve altın rengi gövdesiyle dikkati çekiyor.
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Yattakiler zaman zaman sürat botlarıyla Yalıkavak açıklarında gezinti yaptı.
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İçinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu olan yat estetik duruşuyla tatilcilerin de ilgisini çekti.
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