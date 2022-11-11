Megan Fox'un zor anları yeni yaptırdığı göğüslerini eliyle kapatmaya çalıştı
Geçtiğimiz günlerde göğüslerini abartılı bir şekilde büyüttüğü için hayranlarından tepki toplayan ünlü yıldız Megan Fox, Cadılar Bayramı hazırlığının sahne arkasını takipçilerinin beğenisine sundu. Üstsüz kalan oyuncu kocaman göğüslerini elleriyle kapatmaya çalıştığı anlar ise olay oldu.
Cadılar Bayramı'nda The Legend of Zelda olarak öne çıkan ünlü oyuncu Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmaktan kendilerini alamıyor.
Göğüslerini büyüttüğü için bir süredir "Megan neden bu kadar çok estetik yaptırıyor? Eskiden yaşayan en güzel kadınlardan biriydi...", "O göğüsler olmadı" gibi yorumlara maruz kalan Fox üstsüz paylaşım yaptı.
Bir makyaj sanatçısı makyajının son rötuşlarını tamamlarken Megan Fox üstsüz şekildeydi.
O anları da paylaşan ünlü oyuncunun büyüyen göğüslerini elleriyle zar zor kapadığı da gözlerden kaçmadı.