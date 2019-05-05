Medyum Keto'dan acı haber geldi ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Asıl adı Hacı Aydoğan olan ve Türkiye’de medyumların ekranlarda olduğu dönemlerde adından en çok söz ettiren Medyum Keto'dan sevenlerini üzen haber geldi. Son ameliyatını 6 ay önce gerçekleştiren, toplamda ise 3 kez beyin ameliyatı geçiren Keto'nun son görüntüsü ise sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girdi.