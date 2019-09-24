Medine'nin intiharında yeni gelişme! Günlüğü bebek yastığının içinde bulundu

Aile itiraz etti, eşi suçlamaları kabul etmedi

Ancak Medine'nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan Ahmet Kara'nın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfakta intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.