Meczuplara yemek yediriyor, diş kirası verip dua alıyorlar!

“Kapı Camisi’nin güllerine yemek veriyoruz”

Kapı Camisi'nin yanında dedesinden kalma dükkanda kahvaltı salonu işleten 3 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Ulupolat, “Kapı Camisi’nin güllerine yemek vermekteyiz. Kebap yaptık, pirinç pilavı pişirdik, ekmek kadayıfı verdik. Yiyorlar, diş kiralarını verdik. Bunu dostumuzun biri yaptı. Biz de hizmetini yapıyoruz. Bu yemekler haftada bir olur, 15 günde bir olur, muhakkak olur. Hayır yapmak isteyen bu arkadaşlar Kapı Camisi’nin atındaki dükkandan beni bulabilirler. Dededen toruna kalma bir dükkan, 100 senedir bu dükkandayız” dedi.