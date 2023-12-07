MEB'ten beklenen atama açıklaması! 2024'te kaç öğretmen atanacak, hangi branşlara atanacak?
Öğretmen atamaları 2024 sürecine dair detaylar merak ediliyor. MEB'te gelecek atama takvimini bekleyen binlerce kişi "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadrolar açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasında, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. İşte MEB Öğretmen atama takvimi, branş dağılımı ve kontenjanları 2024 hakkında bilgiler.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, atamalarla alakalı önemli açıklamalarda bulundu ve "Tarih olarak bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Tekin'den beklenen atama açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasında, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin olarak ise sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategoride olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerine dikkat çekmişti.