MEB Personel Genel Müdürü FOX TV'nin Öğretmen dizisine 'fiyasko' deyip tepki gösterdi
FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen'e Milli Eğitim Bakanlığı'nda Personel Genel Müdürü olarak çalışan Hamza Aydoğdu, 'Tam bir fiyasko' diyerek tepki gösterdi.
İlker Kaleli'nin başrolde olduğu FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen, dün akşam yayımlanan ilk bölümüyle seyirci ile buluştu. Sosyal medyada oldukça iyi yorumlar alan Öğretmen dizisi herkes tarafından beğenilirken MEB çalışanından tepki çekti.
Okullardaki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisi için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Twitter hesabından isyan etti. Aydoğdu, Öğretmen dizisi için yaptığı paylaşımında şunları yazdı:
"Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko"
Öte yandan ilk bölümündeki giriş sahnesi ve sonrası yaşanan gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.