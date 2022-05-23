MEB, LGS hakkında merak edilen soruları yanıtladı! İşte tüm merak edilenler...

Örnek sorular, 7 uzmanın gözünden geçerek basılıyor

LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şensoy, Türkiye'de kademeler arasında iki geçiş sınavı olduğunu, bunlardan LGS'nin MEB, YKS'nin de ÖSYM tarafından yapıldığına işaret etti. Bu sınavlara ilişkin örnek soru yayımlama uygulamasının 2017'ye kadar her iki kurumda da bulunmadığının altını çizen Şensoy, 2017'de YKS, 2018'de de liseye geçiş sınavı için örnek soru yayımlanmaya başladığını kaydetti. Şensoy, öğrenciler ve eğitimciler tarafından çok beğenildiği için LGS örnek sorularının her ay yayımlanması kararı alındığını aktardı.