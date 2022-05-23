MEB, LGS hakkında merak edilen soruları yanıtladı! İşte tüm merak edilenler...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılacak sınav başvurusunu merkezi yaptıklarını, bu yıl da öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 5 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını AA muhabirine açıkladı. LGS'de süre ve içerik konusunda bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya karşılık Şensoy, "LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2018'den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması devam edecek. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak." dedi.
Şensoy, "Birinci oturum olan saat 09.30'daki sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek."
"Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Salgın sürecinde iki oturum arasında çocukların çok fazla bir araya gelmemesi için rehber öğretmenleri görevlendirmiştik ama bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler." bilgilerini verdi.
Örnek sorular, 7 uzmanın gözünden geçerek basılıyor
LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şensoy, Türkiye'de kademeler arasında iki geçiş sınavı olduğunu, bunlardan LGS'nin MEB, YKS'nin de ÖSYM tarafından yapıldığına işaret etti. Bu sınavlara ilişkin örnek soru yayımlama uygulamasının 2017'ye kadar her iki kurumda da bulunmadığının altını çizen Şensoy, 2017'de YKS, 2018'de de liseye geçiş sınavı için örnek soru yayımlanmaya başladığını kaydetti. Şensoy, öğrenciler ve eğitimciler tarafından çok beğenildiği için LGS örnek sorularının her ay yayımlanması kararı alındığını aktardı.