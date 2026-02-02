MEB açıkladı! Mart ayındaki iki tatil birleşiyor, okullar kaç gün tatil olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini açıkladı. Bununla birlikte okullarda ikinci dönem tatil tarihleri de belli oldu. Takvime göre, mart ayındaki ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşiyor ve okullar 26 Haziran'da son buluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan çalışma takvimiyle beraber 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında gerçekleşecek tatil tarihleri de belli oldu. Mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı tarihlere denk gelmesi dikkat çekti.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu yıl okullarda ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öte yandan, ara tatilde 19 Mart Perşembe arefe günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı da kutlanmış olacak.
İkinci dönem takviminde yer alan diğer tatil günleri ise şu şekilde:
23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
1 Mayıs Cuma günü İşçi Bayramı,
19 Mayıs Salı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ
Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı tatili ise 26 Mayıs Salı arefe günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.