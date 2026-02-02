MEB açıkladı! Mart ayındaki iki tatil birleşiyor, okullar kaç gün tatil olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan çalışma takvimiyle beraber 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında gerçekleşecek tatil tarihleri de belli oldu. Mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı tarihlere denk gelmesi dikkat çekti.