Mbaye Diagne'den Galatasaray ve Serie A sözleri

Senegalli yıldız sözlerini "Club Brugge'de şampiyonluğu hak ettik. Tabii kazanma şeklimiz böyle olmayabilirdi. Futbol böyle, her zaman işler istediğiniz gibi gitmez. Olabildiğince katkı vermeye çalıştım. Koronavirüs nedeniyle maçlara devam edemedik ama 15 puan fark vardı ve şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyorduk. Hem Galatasaray'da hem de Club Brugge'de üst üste şampiyonluklar kazandığım için mutluyum" diyerek tamamladı.